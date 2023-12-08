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ЕС на следующей неделе одобрит план использования замороженных активов РФ, - Reuters

Пятница 08 декабря 2023 13:21
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ЕС на следующей неделе одобрит план использования замороженных активов РФ, - Reuters Фото: ЕС на следующей неделе одобрит план использования замороженных активов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На следующей неделе Европейская комиссия одобрит юридическое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии Украина вряд ли получит эти средства в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что законопроект по использованию российских активов будет принят 12 декабря, за два дня до заключительного саммита 27 лидеров стран ЕС.

В то же время, как отметило агентство со ссылкой на источники, Украине не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных активов РФ из-за сомнений в трех ключевых странах - Франции, Германии и Бельгии.

Как отмечается, ЕС заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и еще 300 млрд евро средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около 125 млрд евро из этой суммы находятся у бельгийской компании Euroclear.

Бельгия подсчитала, что в 2023-2024 годах она соберет 2,3 миллиарда евро налогов с этой суммы и использует эти средства в помощь Украине.

Сообщается, что предложение Еврокомиссии на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с такими активами во всех странах ЕС. Для ее принятия необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

По словам чиновников ЕС, это предложение уточнит юридические обязательства привлеченных учреждений.

Как заявили чиновники, ссылаясь на судебные риски, управленческие вопросы и критику со стороны Европейского центрального банка, она не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС,

Ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения этого предложения на саммите, но, возможно, поручат своим 27 правительствам больше поработать над ним. Однако поскольку Германия и Франция выражают оговорку, скорого соглашения ждать не стоит.

"Группа стран-членов все еще испытывает юридические беспокойства", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что перевод средств в центральную казну ЕС "не есть чем-то, что может произойти в ближайшем будущем".

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов около 300 миллиардов долларов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия встретится с чиновниками в странах ЕС и предложит им законные основания для получения доходов от замороженных активов РФ.

Также мы сообщали, что в Европейском союзе поддержали использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины. Еврокомиссия планирует выдвинуть юридические предложения уже в декабре.

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