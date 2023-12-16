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ЕС на следующей неделе будет голосовать за 12 пакет санкций против России, - журналист

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз на следующей неделе проведет голосование за 12 пакет санкций против России.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на этой неделе", - сообщил он. 

12 пакет санкций против РФ

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.

Этому препятствовала Австрия, которая потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Позже стало известно, что Австрия наложила "резерв для изучения" нового пакета санкций. 

"Резерв для изучения" - это когда руководство страны просит дополнительное время, чтобы изучить юридический мелкий шрифт, прежде чем подписывать решение ЕС. 

Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.

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