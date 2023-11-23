ЕС направит пограничников в Финляндию для патрулирования границы с Россией

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex намерено направить 50 офицеров погранслужбы и другой персонал с оборудованием и транспортом в Финляндию для патрулирования восточной границы этой страны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Frontex .

Первая группа офицеров прибудет в Финляндию 29 ноября для расширения совместной операции Frontex Terra 2023 в этой стране.

В число первой группы войдут:

офицеры пограничного контроля,

сотрудники службы поддержки в регистрации мигрантов,

эксперты по документам и переводчики.

Всего в настоящее время у Frontex на границе с Финляндией работают 10 офицеров.

Какая цель

В Агентстве отметили, что такое "значительное подкрепление" станет примером приверженности организации "быстрому реагированию и эффективной поддержке".

По словам исполнительного директора европейского агентства Ханса Лейтенса, поддержка Frontex Финляндии выходит за рамки логистики.

Реакция на гибридные угрозы

"Это демонстрация единой позиции Европейского Союза против гибридных вызовов, затрагивающих одного из его членов", - заявил он.

Также в Frontex рассказали, что подобная быстрая мобилизация ресурсов отражает важную роль Агентства в обеспечении безопасности европейских границ, показывает способность "адаптироваться и быстро реагировать на возникающие потребности государств-членов".

"Внешние границы Финляндии протяженностью 1 340 км также являются границами ЕС, что делает их безопасность предметом коллективной европейской озабоченности", - говорится в сообщении.

Закрытие финской границы с РФ

Напомним, Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Добавим также, что ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство приняло решение закрыть почти все пограничные переходы. В настоящее время работает только один КПП - в Лапландии.