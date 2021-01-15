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В Єврокомісії запропонували урівняти сертифікат вакцинації з COVID-тестом

Лісабон, П'ятниця 15 січня 2021 20:22
В Єврокомісії запропонували урівняти сертифікат вакцинації з COVID-тестом
Фото: Урсула Фон дер Ляєн (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю. Однак його можуть урівняти з негативним COVID-тестом.

Про це вона сказала на прес-конференції в Лісабоні, яка транслювалася у Twitter.

За словами фон дер Ляєн, урівняння сертифікату з негативним ПЛР-тестом дозволить забезпечити рівні можливості.

"Це медична необхідність. Однак важливо знайти правильний баланс, щоб забезпечити рівні можливості тих, хто вже має та ще не має доступу до вакцинації, це питання буде найближчим часом обговорюватися на медичному рівні", - заявила вона.

Нагадаємо, до цього в Єврокомісії назвали "гарною ідеєю" запровадження сертифікату вакцинації від коронавірусу в ЄС. Цю ідею запропонував прем'єр-міністр Греції.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти вимоги щеплення від COVID-19 під час міжнародних поїздок. ВООЗ пояснює свою позицію обмеженою доступністю до вакцин від коронавірусу.

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