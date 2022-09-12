ЄС має намір стягувати внески солідарності з енергетичних компаній з високим прибутком

Європейська комісія має намір стягувати внески солідарності з нафтових, нафтопереробних, газових і вугільних компаній, які отримують високий прибуток коштом зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Солідарні внески обґрунтовуються тим, що такі компанії отримують непередбачуваний надприбуток. Цей прибуток не відповідає будь-якому регулярному прибутку, який ці організації могли б отримати за нормальних обставин", - йдеться в проекті Єврокомісії. Уряд Євросоюзу має намір направити отримані кошти домогосподарствам і підприємствам, що зіткнулися з кризою.