ЄС має намір стягувати внески солідарності з енергетичних компаній з високим прибутком
Європейська комісія має намір стягувати внески солідарності з нафтових, нафтопереробних, газових і вугільних компаній, які отримують високий прибуток коштом зростання цін на енергоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Солідарні внески обґрунтовуються тим, що такі компанії отримують непередбачуваний надприбуток. Цей прибуток не відповідає будь-якому регулярному прибутку, який ці організації могли б отримати за нормальних обставин", - йдеться в проекті Єврокомісії.
Уряд Євросоюзу має намір направити отримані кошти домогосподарствам і підприємствам, що зіткнулися з кризою.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує широкий пакет заходів для подолання енергетичної кризи. Однак поки країни розходяться в думках щодо деталей і питання про те, чи слід вводити стелю цін на газ.
Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 9 вересня не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ, однак Євросоюз продовжить консультації з цього питання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.