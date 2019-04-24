ЄС має намір провести газові переговори в найближчі тижні

Комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив про намір провести енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією в найближчі тижні. Про це він написав у Twitter.

Шефчович повідомив, що вже зв'язався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом і вітає наміри України продовжувати брати участь в переговорах.

"Я планую провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів у найближчі тижні", - зазначив він.

Він додав, що тепер йому залишилося зв'язатися з Росією. До цього Шефчович заявив, що Євросоюз хоче нові енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією до серпня. Він повідомив про намір провести переговори відразу після президентських виборів в Україні.

Раніше повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні. Коболєв в черговий раз підкреслив, що запуск "Північного Потоку-2" і "Турецького потоку" призведуть до зниження обсягів транзиту по українській ГТС до нуля і "відкриє шлях для повноцінної російської агресії".

Зазначимо, Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року.