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Министры стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана

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Брюссель, Понедельник 23 января 2023 15:09
Министры стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана Фото: министр ЕС одобрили новые санкции против властей Ирана (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Ирана. Он касается лиц, причастных к подавлению мирных протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter шведского председательства в ЕС.

"Министры приняли новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС собирается ввести четвертый пакет санкций против Ирана за поддержку России и помощь ей в войне против Украины.

Кроме того, недавно США ввели санкции против шести граждан Ирана, причастных к разработке и производству беспилотников, которые РФ использует для атак Украины.

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