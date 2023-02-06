ЕС отправляет поисково-спасательные группы в Турцию

Как сообщается, команды спасателей были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Франции, Греции, Венгрии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии - для оказания немедленной помощи на месте происшествия. Помощь Турции предложили также Испания и Словакия.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает прямой контакт с органами власти Турции для координации дальнейшей помощи, которая может быть необходима.

Кроме того, была задействована европейская спутниковая система Copernicus для чрезвычайного картографического сопровождения спасательных работ в пораженных землетрясением регионах.

Отмечено, что Европейский Союз также готов поддержать пострадавших в Сирии по своей действующей программе гуманитарной поддержки.