В ЕС вступил в силу закон о регулировании искусственного интеллекта

Как отметили в ЕК, данный закон направлен на то, чтобы гарантировать, что разработанный в ЕС искусственный интеллект заслуживает доверия, а также защищает фундаментальные права людей.

Закон будет направлен на создание гармонизированного внутреннего рынка искусственного интеллекта в ЕС, поощрение использования этой технологии и создание благоприятной среды для инноваций и инвестиций.

В то же время отныне системы, созданные на основе искусственного интеллекта (чат-боты – ред.) должны четко сообщать пользователям, что те взаимодействуют с машиной. Также компании смогут добровольно принять дополнительные кодексы по поведению искусственного интеллекта.

В законе прописаны строгие требования для ИИ-систем, имеющих высокий риск. Они обязаны вести регистрацию активности, предоставлять четкую информацию для пользователей и соответствовать кибербезопасности. Системы на основе ИИ, которые считаются явной угрозой основным правам людей, будут запрещены.

До 2 августа 2025 года страны-члены ЕС должны назначить национальные компетентные органы, которые будут осуществлять надзор за применением правил систем ИИ и проводить мероприятия по надзору за рынком.

Большинство норм закона об искусственном интеллекте начнут действовать со 2 августа 2026 года. Однако запрет систем ИИ, составляющих неприемлемый риск, начнет действовать уже через шесть месяцев, а правила для так называемых моделей ИИ общего назначения – через 12 месяцев.

Регулировка искусственного интеллекта

Во всем мире законодатели начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы от его применения.

В частности, гендиректор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект .

А вот в ноябре 2024 года США, ЕС, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию , в которой говорится, что

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