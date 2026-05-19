ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин

Сейчас в странах Европейского Союза продолжаются дискуссии о возможных ограничениях для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в ЕС под временной защитой.

По словам Йоханссон, государства-члены ЕС пока только обсуждают этот вопрос и общего решения пока нет.

"По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту", - пояснила она.

Йоханссон также заявила, что считает такой подход "противоречивым сигналом" для Украины, поскольку ЕС одновременно поддерживает Киев в войне против России, в том числе и военным путем.

"Поэтому, по моему мнению, есть смысл вводить определенные исключения, но этот вопрос еще не согласован. Поэтому, посмотрим. Однако, если какие-то ограничения и будут введены, думаю, они будут очень незначительными", - заверила она.