Главная » Новости » Происшествия

ЕС может ввести санкции против президента ФИДЕ Дворковича, - Власюк

Среда 18 февраля 2026 02:13
ЕС может ввести санкции против президента ФИДЕ Дворковича, - Власюк Фото: Аркадий Дворкович и Вишванатан Ананд (twitter.com/FIDE_chess)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который является гражданином РФ, может оказаться под санкциями ЕС. Сейчас он включен в проект 20-го пакета ограничений.

Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Украинец проиграл выборы президента ФИДЕ соратнику Путина и Медведева

"Дворкович у нас под санкциями со вчерашнего дня... Это, кстати, кто не знает, президент Федерации шахмат. При этом, по крайней мере по состоянию на сейчас, он находится в проекте санкционного пакета номер 20 Европейского Союза", - сказал Власюк.

Он добавил, что если Венгрия не будет проявлять слишком активности и принципиальности, то Дворкович так и останется в санкционном проекте.

Также уполномоченный президента добавил, что Украина регулярно передает собственные наработанные спокойные списки странам-партнерам, чтобы синхронизировать ограничения на международном уровне.

Как известно, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов, которые работают на войну и ставят спорт ей на службу. Под ограничения попал в том числе президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Также напомним, что 14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) провела онлайн-заседание, во время которого поддержала две резолюции относительно участия российских и белорусских шахматистов в международных соревнованиях. Теперь юные шахматисты снова могут использовать национальную символику.

Евросоюз Российская Федерация Санкции против России
