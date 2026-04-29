ЕС может привязать под более жесткие налоговые условия кредит в 90 млрд евро для Украины, - Bloomberg

"Европейский Союз рассматривает возможность введения более жестких условий по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро, в частности, установление зависимости некоторых выплат от введения непопулярного налогового изменения для бизнеса", - пишет издание.

По информации источников информагентства, новые условия потенциально могут затронуть 8,4 млрд евро из кредита, предусмотренных на оборонные нужды Украины и общую финансовую стабилизацию.

Инициатива ЕС совпадает с попытками Киева убедить МВФ отсрочить аналогичные требования в рамках отдельной программы финансирования на более 8 млрд долларов.

Среди возможных изменений - пересмотр специального налогового режима для малого и среднего бизнеса.

Сейчас отдельные предприятия пользуются льготной ставкой около 5% от дохода, тогда как новое предложение предусматривает введение стандартного НДС на уровне 20% для компаний с годовым доходом более 4 миллионов гривен.

По оценкам, такая реформа может обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере около 40 миллиардов гривен ежегодно.

Хотя новые условия касаются лишь части общего пакета помощи (около 60 млрд евро в нем предусмотрено на оборону), их реализация может быть сложной.

Отмечается, что меры крайне непопулярны, а между парламентом и президентом Владимиром Зеленским уже возникали разногласия относительно налоговой политики.

Ранее парламент отказался поддержать некоторые изменения, в частности налогообложение иностранных посылок - еще одно требование МВФ.

Дальнейшие транши Фонда зависят от принятия этих и других фискальных мер. Украина уже пропустила мартовский дедлайн и имеет время до июня, когда состоится следующий пересмотр программы. Сейчас выделено 1,5 млрд долларов, а еще около 700 млн долларов остаются под вопросом.

По словам источников, стороны обсуждали возможность отсрочки введения НДС для ФЛП примерно на год, однако МВФ настаивает на быстром принятии части изменений.

Даже если Украина выиграет время, в будущем ей придется привести налоговую систему в соответствие с нормами ЕС в рамках переговоров о вступлении.