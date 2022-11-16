RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС может представить новый пакет санкций против России и Беларуси в конце ноября, - журналист

Фото: ЕС может представить новый пакет санкций против России и Беларуси в конце ноября (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси, вероятно, будет представлен ближе к концу месяца с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря", - написал он.

Напомним, недавно США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Также Штаты скоро объявят о новых санкциях против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для России.

К тому же в Минфине США заявляли, что часть санкций против России могут продлить после окончания войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьЕвросоюз