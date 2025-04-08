ЕС может пересмотреть временную защиту украинцев? В Кабмине отреагировали

Страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова.
В Минединства напомнили, что Совет Евросоюза продлил действие директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.
"Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают", - подчеркнул Чернышов.
При этом Минединства отслеживает все процессы и принимает активное участие в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.
"Продолжаем работать над тем, чтобы каждый гражданин, временно пребывающий за границей, имел доступ к необходимой поддержке и защите", - заверил вице-премьер.
Напомним, вчера, 7 апреля, стало известно, что продление статуса временной защиты для украинцев в странах Евросоюза оказалось под угрозой.
Пока что страны ЕС не разработали сценарий на случай, если Украина и Россия начнут прекращение огня.
При этом представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт вчера рассказал, что Еврокомиссия пока не принимала решение о продлении статуса временной защиты для украинцев.
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