ЕС может передать Украине 1 млн боеприпасов в течение этого года, - глава МИД Эстонии

В Эстонии оценили, когда ЕС сможет выполнить свой план по поставке Украине 1 миллион единиц боеприпасов. Там считают, что это может произойти на протяжении 2023 года.

Об этом сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД стран Евросоюза.

"Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить этот миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы и договорились. Потому что Украина отчаянно нуждается в этом", - считает Цахкна.

Отметим, также в Люксембурге глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС будут искать скорый компромисс по порядку совместного заказа боеприпасов для Украины.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю следует поспособствовать завершению обсуждений по второму траншу на закупку боеприпасов для Украины.

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