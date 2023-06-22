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ЕС намерен предоставить Венгрии исключение по 11-му пакету санкций против РФ, - Bloomberg

Фото: ЕС намерен предоставить Венгрии исключение по 11-му пакету санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз намерен предоставить Венгрии исключение из последнего пакета санкций против России, чтобы разрешить импорт товаров и услуг, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Санкции, которые были поддержаны государствами-членами в среду, включают исключения для ряда деталей, включая защитное стекло, определенные типы машин и некоторые клапаны, а также соответствующую техническую помощь, согласно документам, полученным Bloomberg.

"Эти детали необходимы для работы вагонов, курсирующих по линии 3 будапештского метро", - говорится в одном из документов.

Вагоны метро обслуживает российская компания ОАО "Метровагонмаш", которая строит и обслуживает поезда метро. В 2017 году "Метровагонмаш" отремонтировал устаревший подвижной состав линии, но в начале этого года сообщалось, что четверть из них вышла из строя из-за проблем с качеством.

Среди других товаров, которые включены в список исключения - телефонные аппараты, сигнальные устройства, такие как колокола и табло, а также вагоны метро и трамваи. В целом, товары, подпадающие под около 14 тарифных кодов, могут быть разрешены для импорта или передачи в Венгрию.

Венгрия была одной из последних стран-членов, предложивших свою поддержку последнему, 11-му пакету, который включает запрет на транзит многих товаров через Россию в третьи страны, а также новые инструменты и положения для борьбы с обходом санкций.

До вступления мер в силу пакет еще должен быть официально подписан европейскими столицами.

Санкции против РФ

Накануне послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Помимо этого новый пакет санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

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