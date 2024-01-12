ЕС должен помочь украинцам победить, чтобы восстановить мир в Европе, - премьер Литвы

"Евросоюз - это история успеха со многими достижениями, которая внесла особый вклад в процветание и стабильность, которыми уже давно наслаждается Европа. К сожалению, с войной России против Украины и появлением демократического, основанного на правилах мира этот период подошел к концу. Наша задача - помочь украинцам победить, чтобы в Европе восстановился мир, а Украина вернула себе то, что у нее отнял агрессор", - заявила она.

По ее словам, одним из возможных способов оказать значимую помощь Украине является продолжение давления на Россию и ее пособников посредством санкций, а также использование замороженных и иммобилизованных российских активов для возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Шимоните также отметила, что решение Евросовета, принятое в конце прошлого года, об открытии переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС имеет огромное значение для этих стран.

"Со своей стороны, мы должны оставаться открытыми и готовыми помочь, чтобы официальные переговоры о вступлении начались уже этой весной", - сказала она.

50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Венгрия неоднократно применяла возможность вето, когда в Евросоюзе рассматривали вопросы, которые касаются помощи Украине.

В частности, недавно Орбан заблокировал инициативу, которая предусматривает 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.

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