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ЕС должен быть готов поддерживать Украину, если помощь США снизится, - Боррель

Суббота 11 ноября 2023 15:46
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ЕС должен быть готов поддерживать Украину, если помощь США снизится, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен быть готов поддерживать Украину в войне с Россией, если помощь Соединенных Штатов снизится.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Конгресса партии европейских социалистов в Малаге.

"У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего - Украина, где перспектива победы над Россией не мгновенная. И мы, европейцы, которые имеем необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, снизится", - заявил он.

Помощь Украине от США

Ранее в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Добавим, что 2 ноября он анонсировал внесение в Конгресс пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

В Белом доме ранее заявили, что США практически исчерпали все средства, которые были выделены для помощи Украине, и осталось только 4%.

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