В ЕС злятся из-за решения Мишеля уйти в отставку досрочно, - Politico

Издание отмечает, что в ЕС восприняли решение Мишеля как то, что 48-летний бельгиец больше заботится о своих будущих перспективах, чем о его текущей роли. Досрочный уход президента Европейского совета грозит создать борьбу за самые высокие должности.

Шесть дипломатов ЕС и три чиновника ЕС заявили, что его громкое заявление на этой неделе рискует создать конфликт интересов, поскольку Мишель будет баллотироваться на одну должность, выполняя другую.

Чиновник, близкий к Мишелю, сообщил в комментарии изданию, что лидеров ЕС предупредили о решении президента Совета ЕС, поэтому оно не должно было застать их врасплох. Однако некоторые официальные лица ЕС опровергли это. По их словам, Мишель обсудил свое решение только с товарищем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а другим просто написал электронные письма.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сказал Politico, что заявление Мишель "немного удивило его".

Кроме того, теперь перед выборами в Европейский парламент Мишелю придется балансировать между обязанностями и своей кампанией. Также в ЕС есть опасения, что Мишель может использовать атрибуты своего нынешнего офиса для кампании. К примеру, персонал и деньги.

Представители Европарламента также недовольны такой перспективой и призывают президента Совета ЕС пойти в отставку.

Также после своего заявления Мишель встретился с критикой того, как он выполнял работу. В ЕС предполагают, что "если бы Мишель считал, что он был хорошим президентом, он, скорее всего, остался бы".

Что этому предшествовало

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийским СМИ заявил, что намерен принять участие в выборах в Европейский парламент. Это предполагает, что Мишель покинет пост президента Совета ЕС досрочно.

Добавим, что 48-летний Мишель является бывшим премьер-министром Бельгии и с конца 2019 года занимает пост главы Совета ЕС.

При этом временно возглавить Европейский Совет в случае отставки действующего президента может премьер Венгрии Виктор Орбан, поскольку Венгрия будет председательствовать в ЕС с июля 2024 года по декабрь.

СМИ предполагают, что претендовать на пост президента Совета ЕС могут президент Румынии Клаус Иоганнис и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.