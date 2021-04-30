ЄС і кредитори стурбовані звільненням Коболєва. Хочуть підтвердження курсу на реформи

Зокрема, в неї йдеться про те, що ЄС і кредитори серйозно стурбовані останніми подіями в НАК з тимчасовим припиненням повноважень наглядової ради для звільнення Коболєва.

"Ми закликаємо керівництво України, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах приймалися в повній відповідності з принципами визнаних стандартів корпоративного управління", - йдеться в документі.

Вони відзначають, що в останні роки Україна досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління в держсекторі. Але на сьогодні є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес.

"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, які допоможуть країні вийти з кризи і реалізувати свій потенціал", - йдеться в заяві.