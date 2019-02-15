ЄС наприкінці лютого може визначитися з новими санкціями проти Росії

Мова йде про санкції за події в Азовському морі і захоплення українських моряків

Европейский союз в конце февраля может определиться с новыми санкциями против России за события в Азовском море и захват украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, дипломаты стран-участниц Евросоюза продолжают обсуждать расширение санкций против России в связи с событиями в Азовском море.

"Никакие другие меры пока не обсуждаются. Скорее всего, решение будет готово в конце этого месяца", - отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с агрессией в Украине. Новые ограничения могут затронуть банки, энергетические компании и суверенный долг. Кроме того, американские сенаторы рассчитывают ввести санкции против российских газовых проектов за рубежом.

До этого стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на захват украинских моряков.