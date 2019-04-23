ЄС виключає можливість перегляду угоди з Brexit

Європейський союз не буде переглядати угоду про умови виходу Великобританії з блоку (Brexit). Про це заявила заступник глави прес-служби Єврокомісії Міна Андрєєва, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що зараз Брюссель і Лондон не ведуть ніяких переговорів з приводу Brexit.

"Як йдеться в підсумковому документі саміту ЄС від 10 квітня, будь-який перегляд угоди виключається, тому що це найкраща і єдино можлива угода", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ймовірність виходу Британії з Європейського союзу без угоди залишається. Юнкер зазначив, що незважаючи на відсутність визначеності щодо того, коли і яким чином відбудеться Brexit, і чи відбудеться він взагалі, Британія має "використовувати з розумом" час до 31 жовтня

Раніше повідомлялося, що уряд прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з ЄС без угоди. Раніше Мей заявила, що Великобританія може завершити вихід з Європейського союзу до кінця травня.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори в Європарламент", - зазначила вона.