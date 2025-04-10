ЕС и Китай договариваются о минимальных ценах на электромобили из КНР

Европейский Союз и Китай договорились рассмотреть возможность введения минимальных цен на электромобили китайского производства. Они могут заменить тарифы, которые ЕС ввел на электрокары в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Переговоры по ценам на электромобили уже начались. Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович в течение последних 24 часов провел разговор с министром торговли Китая Ван Вентао. В ходе него стороны согласились рассмотреть введение минимальных цен, отметил представитель Еврокомиссии.
В заявлении министерства торговли Китая говорится, что переговоры должны начаться "немедленно".
Ранее Шефчович отмечал, что любые минимальные цены должны быть такими же эффективными и подконтрольными, как и тарифы ЕС.
ЕС повысил тарифы на электромобили китайского производства до 45,3% в октябре прошлого года. В то же время Брюссель и Пекин начали обсуждать возможность отмены этих тарифов в случае обязательств по минимальным ценам на импортируемые автомобили.
Текущие ставки европейских тарифов составляют:
Все это в дополнение к стандартной импортной пошлине ЕС на авто в размере 10%.
Однако Еврокомиссия уже заявила, что готова продолжить переговоры с Китаем по альтернативе тарифам.
Reuters добавляет, что переговоры о потенциальном компромиссе в тарифах между Европой и КНР происходят на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну с рядом ближайших партнеров Америки, в частности с ЕС и Китаем.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из ряда стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.
7 апреля, стало известно, что Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%.
Однако самые большие тарифы ввели против Китая. Китай со своей стороны вчера, 9 апреля, ввел тарифы на американские товары в размере 84%.
Позже стало известно, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. А потом "за неуважение" Трамп увеличил пошлины для Китая до 125%.
Общий же размер пошлин на импорт китайских товаров в США после вчерашнего решения американского президента Дональда Трампа составляет 145%, пояснили в Белом доме.
Примечательно, что вчера Трамп объявил о паузе на 90 дней для всех стран, кроме Китая, чтобы дать время на переговоры и возможность избежать дальнейшего обострения.
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