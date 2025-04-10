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ЕС и Китай договариваются о минимальных ценах на электромобили из КНР

Условное фото: ЕС и Китай договариваются о ценах на электромобили (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Европейский Союз и Китай договорились рассмотреть возможность введения минимальных цен на электромобили китайского производства. Они могут заменить тарифы, которые ЕС ввел на электрокары в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры по ценам на электромобили уже начались. Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович в течение последних 24 часов провел разговор с министром торговли Китая Ван Вентао. В ходе него стороны согласились рассмотреть введение минимальных цен, отметил представитель Еврокомиссии.

В заявлении министерства торговли Китая говорится, что переговоры должны начаться "немедленно".

Ранее Шефчович отмечал, что любые минимальные цены должны быть такими же эффективными и подконтрольными, как и тарифы ЕС.

Повышение тарифов ЕС на китайские электромобили

ЕС повысил тарифы на электромобили китайского производства до 45,3% в октябре прошлого года. В то же время Брюссель и Пекин начали обсуждать возможность отмены этих тарифов в случае обязательств по минимальным ценам на импортируемые автомобили.

Текущие ставки европейских тарифов составляют:

  • 17% для BYD;
  • 18,8% для Geely;
  • 35,3% для SAIC.

Все это в дополнение к стандартной импортной пошлине ЕС на авто в размере 10%.

Однако Еврокомиссия уже заявила, что готова продолжить переговоры с Китаем по альтернативе тарифам.

Reuters добавляет, что переговоры о потенциальном компромиссе в тарифах между Европой и КНР происходят на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну с рядом ближайших партнеров Америки, в частности с ЕС и Китаем.

 

Пошлины Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из ряда стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.

7 апреля, стало известно, что Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%.

Однако самые большие тарифы ввели против Китая. Китай со своей стороны вчера, 9 апреля, ввел тарифы на американские товары в размере 84%.

Позже стало известно, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. А потом "за неуважение" Трамп увеличил пошлины для Китая до 125%.

Общий же размер пошлин на импорт китайских товаров в США после вчерашнего решения американского президента Дональда Трампа составляет 145%, пояснили в Белом доме.

Примечательно, что вчера Трамп объявил о паузе на 90 дней для всех стран, кроме Китая, чтобы дать время на переговоры и возможность избежать дальнейшего обострения.

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ЕвросоюзКитайЭлектромобили