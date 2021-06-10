У Німеччині рекомендували вакцинувати від COVID дітей з хронічними захворюваннями
Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха не вважає за потрібне в обов'язковому порядку вакцинувати від коронавірусу всіх дітей у віці від 12 до 17 років. Вона рекомендує прищеплювати тільки тих дітей, які мають будь-які хронічні захворювання.
"STIKO рекомендує вакцинацію мРНК-вакциною Pfizer дітей і підлітків з уже наявними захворюваннями у зв'язку з передбачуваним підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання COVID-19. Застосування препарату у дітей та підлітків віком 12-17 років без предсуществующих захворювань не рекомендується", - йдеться в повідомленні.
Однак комісія вважає, що повністю здорові діти і підлітки можуть вакцинуватися за особистим бажанням або їх батьків після консультації з лікарем.
Нагадаємо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.
Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.