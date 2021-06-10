У Німеччині рекомендували вакцинувати від COVID дітей з хронічними захворюваннями

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха не вважає за потрібне в обов'язковому порядку вакцинувати від коронавірусу всіх дітей у віці від 12 до 17 років. Вона рекомендує прищеплювати тільки тих дітей, які мають будь-які хронічні захворювання.

"STIKO рекомендує вакцинацію мРНК-вакциною Pfizer дітей і підлітків з уже наявними захворюваннями у зв'язку з передбачуваним підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання COVID-19. Застосування препарату у дітей та підлітків віком 12-17 років без предсуществующих захворювань не рекомендується", - йдеться в повідомленні.

Однак комісія вважає, що повністю здорові діти і підлітки можуть вакцинуватися за особистим бажанням або їх батьків після консультації з лікарем.