В ЕС хотят запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Как отмечается, для наличных расчетов в ЕС установлен максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит преступникам отмывание денег. К тому же страны-члены будут иметь возможность вводить и более низкий максимальный предел.

Согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, совершающее сделки наличными от 3 до 10 тысяч евро. А торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

С 2029 года новый закон также будет применяться и для футбольных клубов. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе".

Кроме того, согласно закону, планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро. Поставщики услуг криптоактивов должны будут применять меры надлежащей проверки клиента при совершении сделок на сумму от 1000 евро.

Закон также должен быть официально одобрен Европарламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег - Anti Money Laundering Authority (AMLA).