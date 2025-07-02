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В ЕС хотят сократить выбросы парниковых газов на 90%

Иллюстративное фото: в ЕС готовятся сократить выброс парниковых газов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия предложила поставить новую климатическую цель к 2024 году. Выбросы парниковых газов планируют сократить на 90% от уровня 1990 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам климата Вопке Хукстры.

По словам Хукстры, ЕК предложила Евросоюзу сделать шаг к "к повышению и укреплению его конкурентоспособности, усилению независимости и сокращению выбросов". 

"Мы предложили поправку к Климатическому закону ЕС, которая предусматривает сокращение выбросов на 90% к 2040 году", - уточнил Хукстра. 

По его словам, таким образом в ЕС хотят защитить граждан от опасных погодных явлений и глобального потепления. 

"Речь идет также о защите наших экономик от экономических потерь, вызванных изменением климата. Пример, который я часто привожу, потому что эта цифра действительно впечатляет, – это потеря 11% ВВП Словении в результате разрушительного наводнения", - рассказал еврокомиссар. 

Он уточнил, что подобных примеров было уже много по всему Евросоюзу. 

Стоит заметить, что такую цель должны поддержать еще Европарламент и Совет ЕС. 

Резкий рост уровня Мирового океана

Ранее исследователи установили, что уровень Мирового океана растет примерно в два раза быстрее, чем это происходило в XX веке.

Согласно данным с 2019 года, ежегодное повышение уровня моря составляет в среднем 4,3 миллиметра.

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