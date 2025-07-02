В ЕС хотят сократить выбросы парниковых газов на 90%

По словам Хукстры, ЕК предложила Евросоюзу сделать шаг к "к повышению и укреплению его конкурентоспособности, усилению независимости и сокращению выбросов".

"Мы предложили поправку к Климатическому закону ЕС, которая предусматривает сокращение выбросов на 90% к 2040 году", - уточнил Хукстра.

По его словам, таким образом в ЕС хотят защитить граждан от опасных погодных явлений и глобального потепления.

"Речь идет также о защите наших экономик от экономических потерь, вызванных изменением климата. Пример, который я часто привожу, потому что эта цифра действительно впечатляет, – это потеря 11% ВВП Словении в результате разрушительного наводнения", - рассказал еврокомиссар.

Он уточнил, что подобных примеров было уже много по всему Евросоюзу.

Стоит заметить, что такую цель должны поддержать еще Европарламент и Совет ЕС.