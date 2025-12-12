В ЕС хотят разделить "репарационный кредит" на две части: бюджет получит 90 млрд евро

"Предложение Еврокомиссии - 90 млрд евро бюджетного финансирования на 2 года", - отметила она в сообщении.

По словам Пидласы, во время встречи с председателем Бюджетным комитетом Европейского парламента и директором DG ECFIN Маартеном Вервеем обсуждались потребности Украины и "репарационный кредит". Европейская комиссия выдвинула предложение разделить сумму на два направления: производство и закупка оружия и бюджетная поддержка.

В частности бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение 2026 и 2027 года в виде макрофинансовой помощи или в рамках Ukraine Facility. При этом условием предоставления финансирования будет проведение и сохранение антикоррупционных и правовых реформ.

При этом Украина должна будет выплатить кредит исключительно в том случае, если получит репарации от России. Также предложение ЕК должен поддержать Европейский совет, прежде чем оно вступит в силу.