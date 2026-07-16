В ЕС хотят объяснений от Зеленского по поводу отставки Федорова

Отставка министра обороны Михаила Федорова стала крайне неожиданной для Брюсселя. Потому ЕС планирует узнать у Владимира Зеленского, что стало причиной такого решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Кубилюса, для него лично замена Федорова стала "большой неожиданностью".
Что касается отставки главы Кабмина Юлии Свириденко, то еврокомиссар с пониманием относится к этому шагу.
"Действительно, иногда изменения в правительстве нужны. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, новый премьер-министр подходит для этой должности", - заявил Кубилюс.
Несмотря на это, он отметил, что его больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с главой МО.
Дело в том, что еврокомиссар с Федоровым связывает долговременное и плодотворное сотрудничество - даже еще до того момента, когда он возглавил Минобороны.
"За этот период удалось действительно многого добиться. Включая почти ежедневные дипстрайки по Москве, Петербургу, в Омске, в Крыму и т.д.", - заявил Кубилюс.
Он также подчеркнул, что ЕС хочет услышать от Владимира Зеленского, почему он принял такое решение по Федорову.
"Для нас очень важно продолжать то, что мы начали - особенно по финансированию Украины. 60 миллиардов - это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались", - добавил еврокомиссар.
Кстати, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина Андрюс Кубилюс отреагировал на ротации в Кабмине.
Он подчеркнул, что власти ЕС видели в Михаиле Федорове министра, который сумел многого достичь за короткий промежуток времени.
Кроме того, еврокомиссар отметил: глубокие удары и разработки по Крыму в значительной степени связаны именно с тем, что Федоров возглавил МО.