В ЕС хотят возобновить разговоры о передаче Украине замороженных активов: кто против

Что происходит

Министр финансов Нидерландов Элко Гайнен во вторник провел закрытые дебаты в Брюсселе, где пытался убедить коллег из ЕС поддержать эту инициативу.

Речь идет о замороженных государственных активах России, которые хранятся на счетах в Европе. Нидерланды хотят, чтобы эти средства пошли на поддержку Украины.

Почему вопрос снова открыли

Эта тема уже вызвала острый спор в конце 2024 года. Тогда премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер конфликтовал с Еврокомиссией из-за опасений, что Бельгия может быть вынуждена вернуть миллиарды, которые хранятся в Брюсселе, если Россия обжалует их через суд.

Проблема остается и сейчас: несколько стран до сих пор выражают сомнения.

Кто против

Болгария, Франция, Италия и Мальта ранее выступали против предложения Еврокомиссии использовать эти средства для Украины.

Отдельно Европейский центральный банк неоднократно предупреждал: если замороженные активы конфискуют, другие страны могут отказаться хранить деньги в еврозоне - это ударит по доверию к евро.