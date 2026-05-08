В ЕС хотят возобновить разговоры о передаче Украине замороженных активов: кто против

09:49 08.05.2026 Пт
2 мин
Почему ЕС до сих пор не решил судьбу 210 миллиардов евро замороженной России?
aimg Елена Чупровская
Фото: Нидерланды возобновляют борьбу за замороженные активы РФ на фоне новой волны скептиков (Getty Images)

Нидерланды пытаются возобновить в ЕС дискуссию о том, как передать Украине до 210 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны в 2026 году.

Что происходит

Министр финансов Нидерландов Элко Гайнен во вторник провел закрытые дебаты в Брюсселе, где пытался убедить коллег из ЕС поддержать эту инициативу.

Речь идет о замороженных государственных активах России, которые хранятся на счетах в Европе. Нидерланды хотят, чтобы эти средства пошли на поддержку Украины.

Почему вопрос снова открыли

Эта тема уже вызвала острый спор в конце 2024 года. Тогда премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер конфликтовал с Еврокомиссией из-за опасений, что Бельгия может быть вынуждена вернуть миллиарды, которые хранятся в Брюсселе, если Россия обжалует их через суд.

Проблема остается и сейчас: несколько стран до сих пор выражают сомнения.

Кто против

Болгария, Франция, Италия и Мальта ранее выступали против предложения Еврокомиссии использовать эти средства для Украины.

Отдельно Европейский центральный банк неоднократно предупреждал: если замороженные активы конфискуют, другие страны могут отказаться хранить деньги в еврозоне - это ударит по доверию к евро.

Между тем, в апреле сообщалось, что ЕС перечислит Украине 1,4 миллиарда евро - это доходы, накопившиеся на замороженных счетах Центрального банка России за вторую половину 2025 года. Это уже четвертый подобный транш.

Как сообщало РБК-Украина, параллельно премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил другой подход - ввести в ЕС пошлины на российские товары, в частности сталь и удобрения, и направлять эти средства на восстановление Украины.

