В ЄС розкрили кампанію з дискредитації Pfizer через блогерів. Підозрюють Росію
PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким "лідерам думок" для дискредитація Pfizer. Вони повинні були поширювати помилкове звинувачення в тому, що вакцина є причиною "сотень смертей".
Про це повідомляє The Guardian.
Компанія Fazze заявила, що вона є "маркетинговою платформою по впливу з'єднує блогерів і рекламодавців", і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і свій профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство сконтактувало з кількома французькими Youtube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я і науки, і просило їх на поганому англійському "пояснити рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca".
Лідерам думки сказали опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на звіти в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. The Guardian зазначає, що стаття в Le Monde не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм передплатникам, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка небезпечна для здоров'я людей?". Бриф також містив прохання "вести себе так, ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми", і уникати використання слів "реклама" або "спонсорований" в повідомленнях або відео, тому що "матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка".
Відзначається, що скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн передплатників. Грассі сказав, що в кампанії був "колосальний бюджет", але агентство відмовилося назвати свого клієнта. Німецький блогер з 1,5 млн передплатників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в "інформаційній кампанії" про "значну кількість смертей" після щеплення Pfizer.
Французький сайт Numerama також опублікував уривки з листування, зокрема заклик Fazze "спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".
Французькі ЗМІ відзначили схожість між повідомленням Fazze і офіційним аккаунтом в Twitter російського Sputnik V, - неодноразово заявляв, що "дані реального світу" показують, що вони "більш безпечні та ефективні", ніж вакцини мРНК (тобто такі як Pfizer або Moderna).
Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію по дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.
Відзначити, американські вчені скептично відносяться до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавірусу однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує довгостроковий захист.