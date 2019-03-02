ЄС хоче заблокувати список юрисдикцій, які не борються з відмиванням грошей

"За" скасування списку виступили представники 28 країн

Европарламент и Совет Европейского союза заявили о намерении заблокировать список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, представители 28 стран выступили за отмену списка, который был опубликован 13 февраля. Источники Politico сообщили, что давление на страны Евросоюза осуществляют Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия.

Отмечается, что Вашингтон с самого начала критиковал список, так как в него ввошли американские территории. Также в США отмечали, что внесенные в список страны и территории не имели достаточно времени, чтобы оспорить обвинения и выдвинуть свои аргументы.

Еврокомиссар по юридическим вопросам Вера Йоурова, чье ведомство готовило список, выразила разочарование в связи с позицией Совета Евросоюза.

Кроме того, сторонники списка критиковали некоторые страны, в частности Великобританию, за попытки исключить из него Саудовскую Аравию. В Лондоне подобные обвинения отрицают. Однако источники Politico утверждают, что король Саудовской Аравии действительно обращался в Совет ЕС с просьбой пересмотреть позицию Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводили обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах из-за подозрения в отмывании денег.