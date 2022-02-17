RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС хоче дозволити технологію розпізнавання облич. активісти проти

Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз планує в листопаді почати переговори стосовно спільної позиції у використанні технології розпізнавання осіб. Розв'язання цього питання може зайняти до півтора року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами одного із законодавців Драгоша Тудораче, питання використання технології сьогодні є ключовим в ЄС.

Комісія бажає використовувати її для запобігання терактів або ж важких злочинів. Втім, активісти виступають проти цього, побоюючись, що це може сприяти дискримінації і стеженню.

"Необхідний більш централізований підхід, гібридний підхід, при якому основна реалізація здійснюється на національному рівні національними регулюючими органами, а певні додатки й певний вплив залишаються за комісією, що трохи схоже на режим конкуренції ЄС", - зазначив Тудораче.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на компанію Meta подав до суду штат Техас через її технології розпізнавання осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз