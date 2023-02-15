ЕС хочет заставить банки предоставлять информацию о замороженных активах России, - Bloomberg

Европейский Союз намерен заставить банки уведомлять об активах российского Центрального банка в рамках последнего пакета санкций блока, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с попавшими под санкции российскими компаниями и физическими лицами, и предложила налагать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.