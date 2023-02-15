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ЕС хочет заставить банки предоставлять информацию о замороженных активах России, - Bloomberg

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Брюссель, Среда 15 февраля 2023 23:02
ЕС хочет заставить банки предоставлять информацию о замороженных активах России, - Bloomberg Фото: ЕС хочет заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России (cbr.ru)
Автор: Карина Левицкая

В рамках последнего пакета санкций Европейский союз хочет заставить банки предоставлять информацию о замороженных активах Центрального банка России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз намерен заставить банки уведомлять об активах российского Центрального банка в рамках последнего пакета санкций блока, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Получение контроля над масштабом активов центрального банка и других подсанкционных государственных активов, которые были обездвижены в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

"Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят", - сказала президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с попавшими под санкции российскими компаниями и физическими лицами, и предложила налагать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.

Напомним, сегодня Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против России.

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