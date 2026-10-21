ЕС хочет привлечь две страны вне блока к оплате кредита Украине на 2027 год, - Politico

Украине может не хватить 70 млрд евро в 2027 году, поэтому ЕС хочет убедить Британию и Канаду увеличить взносы. Переговоры планируют провести на самом высоком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Брюссель планирует поднять вопрос дополнительной помощи Украине во время двух будущих саммитов. Встреча ЕС с Канадой состоится 29-30 октября, а саммит с Великобританией запланирован на 20 ноября.
По словам пятерых чиновников ЕС, в том числе представителей Европейской комиссии, и двух дипломатов, Евросоюз активнее обращается к партнерам за пределами блока. Причиной стали рост финансовых потребностей Украины и неопределенность дальнейшей помощи со стороны США.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС вместе с государствами-членами обеспечивает 80% внешней помощи Украине. В то же время, она призвала других партнеров увеличить свой вклад.
"Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировали свои усилия", – подчеркнула фон дер Ляен.
Евросоюз обязался предоставить Украине ссуду на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Ожидается, что эти средства покроют около двух третей потребностей Киева.
Еще 45 млрд. евро Брюссель рассчитывал получить от других международных партнеров, среди которых Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия. Однако часть ожидаемой помощи идет с задержками: правительства некоторых стран еще не утвердили или не выделили обещанные средства.
Финансовые потребности Украины на 2027 год также выросли из-за усиления российского наступления. Дополнительным фактором является война США и Израиля против Ирана, увеличивающая расходы, а также изменения в позиции Вашингтона по отношению к Москве.
В таких условиях Европе и другим союзникам приходится брать на себя большую часть расходов на поддержку Киева.
Европейские чиновники отмечают, что обращение в Лондон и Оттаву не является критикой их политики. Обе страны активно поддерживают Украину, однако потребности Киева продолжают расти.
Великобритания заявляет, что в целом предоставила Украине помощь в 25 млрд фунтов стерлингов. Канада со своей стороны пообещала военную помощь на сумму, эквивалентную 5,4 млрд евро, а также прямую финансовую поддержку на 8,2 млрд евро.
Брюссель готовится обсудить с Лондоном и Оттавой не только помощь Украине, но и углубление экономических и оборонных связей. В то же время, собеседники Politico не ожидают, что ближайшие встречи завершатся официальными договоренностями относительно дополнительного финансирования.
Однако вопрос поддержки Киева может повлиять на политический контекст этих переговоров.
Брюссель поднимал вопросы финансовых потребностей Украины на 2027 год и во время встреч Международного валютного фонда, Большой семерки, Большой двадцатки, а также в переговорах со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал Politico, что во время встреч в Бангкоке, прошедших в рамках заседаний МВФ и Группы Всемирного банка, одним из главных вопросов была финансовая поддержка Украины.
Он призвал к более широкому распределению расходов между международными партнерами и подчеркнул, что каждая страна должна выполнять свою роль, пока Украина противостоит российской агрессии.
С начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь более чем на 231 млрд евро. В эту сумму входят военная помощь, бюджетная поддержка, гарантии, помощь находящимся на территории блока украинцам, а также средства от замороженных российских активов.
Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что этот объем уже превысил ожидания.
Напомним, что ЕС рассматривает и другие варианты покрытия финансовых потребностей Украины на 2027 год. В частности, в Брюсселе обсуждают новые общие заимствования на финансовых рынках и использование замороженных российских активов на сумму около 210 млрд. евро.
В то же время, оба варианта имеют препятствия: новые займы увеличат долговую нагрузку, а использование российских активов встречает сопротивление Бельгии.
В то же время, единства относительно финансирования Украины не хватает и внутри самого ЕС. Словакия и Венгрия заявили, что не будут приобщаться к финансированию нового займа на 70 млрд евро, в котором Киев нуждается в 2027 году.