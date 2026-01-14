RU

ЕС готовится стать "военной державой": фон дер Ляйен анонсирует новую стратегию безопасности

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила депутатам, что ЕС готовит собственную стратегию безопасности и стремится повысить оборонный потенциал. Это решение отражает растущую роль ЕС в глобальной безопасности и обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

На закрытом заседании Европарламента фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовится стать "военной державой".

"Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила - это именно то", - заявила президент Еврокомиссии.

Она уточнила, что ЕС пока не является военной державой, но делает шаги для развития собственного оборонного потенциала, и планирует представить новую стратегию безопасности в 2026 году.

"Раньше этого никогда не делалось, но сейчас самое время", - отметила фон дер Ляйен.

Союз уже реализует масштабные оборонные программы, включая ReArm на сумму до 800 миллиардов евро и программу SAFE для совместных закупок вооружения, к которой присоединились 19 стран.

Ранее ЕС не имел собственной комплексной стратегии безопасности и ориентировался на НАТО для коллективной обороны.

 

Напомним, что страны Европейского Союза обдумывают идею формирования собственных объединенных вооруженных сил, которые в будущем смогут заменить на европейском континенте американский военный контингент численностью около 100 тысяч человек.

По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, Европе необходимо создать собственную армию и объединить оборонную промышленность, чтобы действовать самостоятельно и не зависеть от других государств, усилив таким образом свою безопасность.

Выступая 11 января на конференции по безопасности в Швеции, европейский комиссар по вопросам обороны Кубилюс подчеркнул, что Европа должна сформировать постоянные совместные вооруженные силы численностью не менее 100 тысяч военных для более эффективной защиты континента.

