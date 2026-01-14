ЕС готовится стать "военной державой": фон дер Ляйен анонсирует новую стратегию безопасности

На закрытом заседании Европарламента фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовится стать "военной державой".

"Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила - это именно то", - заявила президент Еврокомиссии.

Она уточнила, что ЕС пока не является военной державой, но делает шаги для развития собственного оборонного потенциала, и планирует представить новую стратегию безопасности в 2026 году.

"Раньше этого никогда не делалось, но сейчас самое время", - отметила фон дер Ляйен.

Союз уже реализует масштабные оборонные программы, включая ReArm на сумму до 800 миллиардов евро и программу SAFE для совместных закупок вооружения, к которой присоединились 19 стран.

Ранее ЕС не имел собственной комплексной стратегии безопасности и ориентировался на НАТО для коллективной обороны.