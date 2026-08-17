ЕС готовится принять самый масштабный пакет санкций против РФ с начала войны

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и на осень я выдвигаю самый масштабный санкционный список с начала войны", - сказала Каллас.

По ее словам, после принятия этих мер общее количество российских субъектов, которые находятся под санкциями, немедленно увеличится на треть.

"Давление должно продолжать расти от тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.

При этом она не стала вдаваться в подробности по срокам или деталям нового пакета санкций.