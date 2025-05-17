ЕС готовит жесткие санкции против российского "теневого флота", - МИД Германии

ЕС готовит новые жесткие санкции против российского "теневого флота". В частности из-за того, что РФ обходит ограничения и транспортирует нефть без санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил об усилении контроля за подводной инфраструктурой в Балтийском море из-за угрозы диверсий со стороны российского теневого флота.
Он предупредил, что Россия представляет опасность для всего региона и анонсировал новые санкции и усиленное патрулирование.
Под "теневым флотом" понимают российские танкеры и грузовые суда, которые обходят санкции, в частности по экспорту нефти.
По словам Вадефуль, эти суда ежедневно транспортируют нефть, что приносит значительные доходы Кремлю, и представляют прямую угрозу безопасности в Балтийском море.
"Это также помогает Украине, потому что теневой флот ежедневно транспортирует нефть, которую Россия продает без санкций", - заявил он.
Сейчас Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, который предусматривает более жесткие ограничения для теневого флота.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что около 84% российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море именно этим флотом, обеспечивая более трети бюджета России.
Вадефуль подчеркнул важность совместных действий НАТО, ЕС и соседних стран для противодействия гибридным угрозам и защиты критической инфраструктуры региона.
Новые меры имеют целью усложнить России возможности для избежания санкций и усилить безопасность в Балтийском море.
Напомним, что 11 апреля, Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как он зашел в Таллиннский залив без флага.
Как оказалось, это судно является частью российского "теневого флота", который РФ использует для перевозки нефти в обход санкций.
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