Не "волшебная пилюля": в ЕС назвали цель санкций против Москвы

Санкции не являются "волшебной пилюлей", а их цель - сделать так, чтобы России было сложнее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что не питает никаких иллюзий относительно обхода и что включение в список компаний, которые продают Москве товары двойного назначения, часто является попыткой "ударить крота".

По его словам, ЕС добился успехов в сокращении обхода через страны Центральной Азии, и сокращение этих потоков стало очевидным после дипломатических усилий с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и другими. Однако перед ним стоит более сложная задача - остановить подобные потоки в Юго-Восточной Азии, где страны являются производителями, а не просто транзитными станциями.

"Значительная часть продукции, проходящей через Китай, производится дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - сказал О'Салливан, выступая на мероприятии аналитического центра в Брюсселе после визитов во Вьетнам, Таиланд и Малайзию для решения этих проблем.

По его словам, речь идет об определении финансовых учреждений, которые потенциально финансируют перевалку военной продукции в Россию.

"В случае выявления подобных случаев с этими учреждениями свяжутся и сообщат... если они не прекратят, то рискуют попасть в список. США уже делали это с большим успехом в трех случаях в начале года. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать результаты".

Растущей проблемой в ЕС стала необходимость гармонизации реализации 14 пакетов санкций блока в 27 государствах-членах.

По его словам, несмотря на ограничения, меры ЕС и западных держав подтолкнули Россию к военной экономике, что окажет большое влияние на экономическое будущее страны и станет все более очевидным в ближайшие год-два.

ЕС принял 14 пакетов санкций против РФ. В конце июня был принят очередной пакет санкций, который задел российских пропагандистов, актеров, певцов, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.