ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Идею представили национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить почву для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Согласно плану, Украина вернет средства только после завершения войны с Россией и получения послевоенных репараций. В случае этого ЕС возместит средства Euroclear - бельгийской финансовой компании, которая владеет активами.

Комиссия отметила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.