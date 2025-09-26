ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России, - СМИ
Европейская комиссия подготовила предложение использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Идею представили национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить почву для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.
Согласно плану, Украина вернет средства только после завершения войны с Россией и получения послевоенных репараций. В случае этого ЕС возместит средства Euroclear - бельгийской финансовой компании, которая владеет активами.
Комиссия отметила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.
Замороженные активы России
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Запада ввели масштабные санкции против российского правительства, банков, олигархов и связанных с Кремлем компаний.
Одним из ключевых инструментов санкций стало замораживание активов России за рубежом, включая валютные резервы центрального банка РФ, недвижимость, счета в западных банках и другие финансовые инструменты.
По оценкам Международного валютного фонда и аналитиков, по состоянию на 2024-2025 годы объем замороженных активов превышает 300-350 млрд долларов, хотя точные данные сложно подтвердить, поскольку часть средств России хранилась в разных юрисдикциях.
ЕС обсуждает идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного займа". Этот кредит будет возвращен только после того, как Украина получит компенсации от России.
Недавно Reuters писал, что Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета.