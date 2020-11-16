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Додон в суді оскаржить результати виборів у Молдові

Кишинів, Понеділок 16 листопада 2020 11:46
Додон в суді оскаржить результати виборів у Молдові
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Чинний молдавський лідер Ігор Додон має намір у суді оскаржити результати виборів президента Молдови. За його словами, голосування нібито супроводжувалося безпрецедентними порушеннями.

Відповідну заяву він зробив на сьогоднішньому брифінгу.

Зокрема, серед безпрецедентних порушень він назвав заборону на голосування для жителів Придністров'я, підвезення виборців на закордонних дільницях і пряме втручання західних лідерів.

"І, звичайно, в цій ситуації я зобов'язаний для захисту інтересів наших громадян майже половини нашої країни, які за мене голосували, використати всі законні методи, щоб опротестувати ці результати", - зазначив Додон.

За його словами, треба пройти всі етапи - ЦВК, суд, апеляційна палата і Конституційний суд.

Нагадаємо, раніше Додон привітав свою опонентку Майю Санду з перемогою на виборах і попросив людей не виходити на протести.

За підсумками підрахунку 100% бюлетнів, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.

До цього він анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови.

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