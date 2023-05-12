ЕС готов взаимодействовать с Китаем касательно войны в Украине, - Боррель

Европейский союз готов взаимодействовать с Китаем для урегулирования войны в Украине. Однако в Брюсселе предостерегают, что Пекин может воспользоваться поражением России.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Главный европейский дипломат направил личное письмо министрам иностранных дел стран ЕС. В нем он призвал страны-члены ЕС найти "согласованную стратегию" борьбы с Китаем на фоне "растущего национализма Пекина и его борьбы с Вашингтоном".
"Вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России. Ясно, что амбиции Китая заключаются в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре... Поражение России в Украине не собьет с курса Китая. Китаю удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом", - отметил Боррель.
Также в своем письме дипломат подчеркнул, что ЕС готов сотрудничать с Китаем по поводу войны в Украине. Он добавил, что Евросоюз "приветствует все действительно положительные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения".
В письме Боррель призвал обратить внимание на развивающиеся страны и влияние Китая на них.
по поводу отношений между ЕС и Китаем.
Как сообщалось, Жозеп Боррель считает, что Китай уже упустил возможность стать посредником в войне России против Украины.
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