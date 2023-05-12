ЕС готов взаимодействовать с Китаем касательно войны в Украине, - Боррель

Главный европейский дипломат направил личное письмо министрам иностранных дел стран ЕС. В нем он призвал страны-члены ЕС найти "согласованную стратегию" борьбы с Китаем на фоне "растущего национализма Пекина и его борьбы с Вашингтоном".

"Вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России. Ясно, что амбиции Китая заключаются в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре... Поражение России в Украине не собьет с курса Китая. Китаю удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом", - отметил Боррель.

Также в своем письме дипломат подчеркнул, что ЕС готов сотрудничать с Китаем по поводу войны в Украине. Он добавил, что Евросоюз "приветствует все действительно положительные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения".

В письме Боррель призвал обратить внимание на развивающиеся страны и влияние Китая на них.

по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Как сообщалось, Жозеп Боррель считает, что Китай уже упустил возможность стать посредником в войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.