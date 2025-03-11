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ЕС готов в полной мере сыграть свою роль в будущих мирных переговорах, - фон дер Ляйен

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз готов в полной мере сыграть свою роль вместе с партнерами в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети Х.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС приветствует сегодняшние новости из Джидди об американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и военной помощи.

"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила фон дер Ляйен.

 

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.

Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет возобновлен.

Также Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров.

Подробно о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.

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