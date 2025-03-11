ЕС готов в полной мере сыграть свою роль в будущих мирных переговорах, - фон дер Ляйен

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.

Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет возобновлен.

Также Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров.

Подробно о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.

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