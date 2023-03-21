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ЕС готов поставлять оружие не только Украине, но и другим странам, - Боррель

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Вторник 21 марта 2023 16:14
ЕС готов поставлять оружие не только Украине, но и другим странам, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз готов поставлять оружие через Европейский фонд мира не только Украине, но и другим странам-партнерам.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны.

"Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира", - заявил он.

Боррель добавил, что передача вооружения "должна и будет осуществляться и для поддержки других партнеров в других конфликтах по всему миру".

Он также добавил, что ЕС готовы к партнерству со странами Африки и Азии.

"Мы работаем над тем, чтобы начать поставки такого оружия нашим африканским партнерам в ближайшие месяцы", - заявил Боррель.

Отметим, что Европейский фонд мира был создан в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

Напомним, что вчера ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины, предусматривающий предоставление 1 млн снарядов. Это была инициатива Эстонии.

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