ЕС рассматривает новый подход к репарационному кредиту Украине, - Le Monde

А именно речь идет о заимствованиях от государств-членов суммой до 90 миллиардов евро, о чем говорится в записке Еврокомиссии с уже другим вариантом поддержки Киева, поскольку предоставление репарационного кредита за счет замороженных активов РФ могло бы навредить Бельгии. Речь идет о бельгийском финансовом учреждении Euroclear, где хранится большинство российских активов. Поскольку предоставление репарационного кредита от замороженных активов РФ несет риски для учреждения в плане исков от Москвы.

Как пишет издание, изначально Еврокомиссия разработала механизм - "репарационный кредит", который бы использовал замороженные активы РФ для предоставления Киеву займа в размере 140 миллиардов евро. Однако ей не удалось найти достаточных гарантий для бельгийского финансового учреждения Euroclear, где хранится большинство российских активов. ЕК также не обсудила этот план заранее с Бельгией, хотя страна могла бы пострадать в случае исков со стороны РФ.

Как следствие, еще в прошлом месяце премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически отказался участвовать в схеме, которая может оказаться чрезвычайно дорогой для Брюсселя.

"Комиссия заняла технократический, аполитичный подход и не проявила никакой срочности", - сказала Натали Луазо, член Европейского парламента.

Еврокомиссия изменила позицию насчет репарационного кредита

С тех пор президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась более четко сформулировать дебаты, хотя до недавнего времени она продолжала утверждать, что репарационный кредит был единственным решением. После окончательной встречи с Де Вевером 14 ноября она опубликовала записку 17 ноября, в которой представила несколько вариантов.

В записке она признала, что репарационный кредит потребует "совместных усилий Союза и, возможно, международных партнеров, чтобы противодействовать такому восприятию (конфискации активов РФ - ред.)", что может подорвать бизнес-модель Euroclear и дестабилизировать евро (поскольку многие авторитарные режимы уверенно размещают там свои деньги).

В этой записке Европейская Комиссия представила другой вариант: заимствования от имени 27 государств-членов для помощи Киеву. Главным недостатком для государств-членов была бы необходимость гарантировать этот кредит, что увеличивало бы их собственный долг. Однако сейчас Комиссия утверждает, что бюджет ЕС может покрыть это бремя до 90 миллиардов евро. Что касается остальных средств, Киев, потребности которого оцениваются в 135 миллиардов евро до конца 2027 года, мог бы рассчитывать на двустороннюю помощь.

"Мы должны взвесить, с одной стороны, предполагаемую стоимость этого совместного заимствования, от 2 до 3 миллиардов евро в год, а с другой стороны, непредсказуемый риск, связанный с репарационным кредитом", - подытожил европейский дипломат.

Отношение стран-членов ЕС к новому подходу

Страны Балтии, скандинавские страны и Польша выступают за репарационный кредит, считая справедливым, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный ею Украине. Берлин также поддерживает этот подход; канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил план Комиссии - поспешно и без предварительного уведомления - в Financial Times 25 сентября.

Другие государства-члены, в частности Франция, не хотят исключать возможности совместных заимствований. Но они знают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас в разгаре избирательной кампании, может наложить вето на этот план, поскольку он заявил, что больше не желает поддерживать Киев. Орбан также отметил свои связи как с Белым домом, так и с Кремлем.