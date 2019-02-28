ЄС готується до спроб втручання Росії у вибори в Європарламент

ЄС очікує хакерські атаки з боку РФ

В ЕС готовятся к возможным попыткам России вмешаться в выборы в Европарламент. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на The Financial Times.

Сообщается, что ЕС ожидает хакерские атаки со стороны РФ и разрабатывает систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне. Глава американской компании FireEye Бен Рид, занимающейся кибербезопасностью, заявил, что участились попытки атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода.

"В большинстве своем эта деятельность направлена на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также на немецкие СМИ", - отметил он.

США считаю, что Россия может использовать выборы в ЕС в качестве плацдарма для отработки новых стратегий для вмешательства в выборы в других странах, в частности в США.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщал, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе.

Добавим, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.