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У Німеччині закликали до негайного ембарго на російський газ, незважаючи на витрати

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Берлін, Середа 30 березня 2022 14:10
У Німеччині закликали до негайного ембарго на російський газ, незважаючи на витрати Фото: ембарго на російський газ повинна ввести Німеччина (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина повинна негайно ввести ембарго на російський газ, незважаючи на витрати. Член Експертної Ради Уряду Німеччини з економічного розвитку Вероніка Грімм впевнена, що головне зараз - обрізати джерело валюти для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Грімм виданню RND.

"Вирішальним фактором є те, чи є ембарго підходящим інструментом політики безпеки для відновлення і стабілізації миру в Європі. Іноземна валюта тече постійно, що полегшує російському керівництву подальше розпалювання цього конфлікту", додала Грімм.

При цьому Грімм заявила, що ембарго відкидається виключно з посиланням на викликаний цим економічний спад.

"Звичайно, ембарго для Німеччини спричинило масові скорочення. Це спровокує рецесію, потенційно порівнянну за масштабами з пандемією. Держава повинна була пом'якшити нагальні труднощі. Так що це буде складно. Але стримування конфлікту в даний час є вирішальним завданням", - сказав вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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