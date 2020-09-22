ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту. Однак він озвучив умову для отримання цих коштів.

Про це Боррель сказав у ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Він нагадав про надання безпрецедентної підтримки Україні для боротьби з пандемією.

"Це майже 200 млн євро. І це найбільша допомога, яка була надана наших східним партнерам. Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією", - сказав високий представник ЄС.

Дипломат назвав умову, яку Україні слід виконати, аби отримати кошти.

"Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС. Після підписання набере чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла даний законопроект 25 серпня, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Так, у кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.