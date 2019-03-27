ЄС готовий відкласти Brexit до 31 березня 2020 року, - The Guardian

Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на службові документи ЄС.

Повідомляється, що в ЄС погодилися б на більш довгий термін, якщо б цього попросила Мей.

"Мабуть, цей варіант залишиться в силі, якщо глава британського уряду повернеться до Брюсселя, не ратифікувавши ініційовану нею угоду з Брюсселем", - вважає видання.

У ЄС вважають, що продовження термінів виходу Сполученого Королівства допомогло б Євросоюз консолідувати "роботу на поточний момент, і, по суті, що дозволило б повернутися до неї на початку наступного року".

Нагадаємо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Зазначимо, сьогодні парламент буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського союзу. Таким чином, Мей тимчасово втратила контроль над Brexit.