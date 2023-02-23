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ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине

Фото: ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра по расследованию преступлений России против Украины. Новый центр будет готов к запуску этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евроюста.

В центре будут собираться важнейшие доказательства российской агрессии. Он станет частью нынешней структуры поддержки совместной следственной группы (ССГ), которая обеспечивает оптимальное согласование между расследованиями военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, а также преступления агрессии.

Также Евроюст планирует создать центральную базу данных доказательств по основным международным преступлениям (CICED). В настоящее время разработаны технические решения для безопасной передачи и надежного хранения доказательств, а в ближайшие месяцы будет добавлен модуль расширенного анализа.

Член Евроюста Мирослава Красноборова заявила, что российские лидеры также должны быть привлечены к ответственности.

"Безнаказанность не должна быть принята", - подчеркнула она.

По ее словам, на сегодняшний день судебные органы Украины установили более 71 тысяч предполагаемых военных преступлений. При этом обвинения были предъявлены только 276 лицам. В то же время было открыто 99 судебных процессов и вынесено 26 приговоров. Военные преступления включают пытки, убийства, изнасилования, перемещение населения и нападения на гражданские объекты.

Напомним, генпрокурор Андрей Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что сейчас обсуждается не идея, а конкретные механизмы спецтрибунала для России.

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